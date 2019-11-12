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紐國年度最佳鳥類 瀕危企鵝奪冠

瀕臨絕種的黃眼企鵝今年奪下紐西蘭年度最佳鳥類冠軍。（美聯社）

瀕臨絕種的黃眼企鵝今年奪下紐西蘭年度最佳鳥類冠軍。（美聯社）

2019-11-12 11:11:27

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭一年一度的最佳鳥類票選活動（Bird of the Year），結果在近日出爐了，今年冠軍由瀕臨絕種的黃眼企鵝（Hoiho）奪下，更是14年來首次奪下最佳鳥類的海鳥。

綜合外媒報導，最佳鳥類票選自2005年起，由紐西蘭知名的環保團體森林與鳥（Forest & Bird）主辦，表面上是一個輕鬆有趣的比賽，同時也是在喚起大家對於瀕危物種的保育意識。榮獲本屆最佳鳥類的黃眼企鵝，是目前世界上最稀有的企鵝之一，在紐西蘭南島僅存225隻。

報導指出，這項國家級的投票活動，在首屆舉辦時只得到大約900的投票數，但在去年2018年時投票時則躍升到4萬8千次的投票，將近威靈頓（Wellington）市長選舉投票數的雙倍。

今年票選活動更改了規則，每位民眾能同時投給5種鳥類，森林與鳥的發言人霍伯斯爾（Megan Hubscher）表示，過去收到許多民眾反應無法只選出一種鳥類，因此今年才將每人的可投票數提升。

據報導，過去14年間，尚未有單一鳥類能夠連霸冠軍，因此2018年冠軍紐西蘭鴿子（kererū）的支持者，試圖打破這項魔咒，將紐西蘭鴿子再次送上冠軍。但最後仍敗給得票超過1萬2千票的黃眼企鵝，黃眼企鵝也成為首次奪冠的海鳥。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也發表祝賀文，恭喜黃眼企鵝成為首次奪冠的海鳥，並表示自己支持的其實是同為海鳥的帕金森氏海燕（Black Petrel／tāiko），也喊聲希望來年的選舉能由帕金森氏海燕奪冠。

據調查顯示，黃眼企鵝可能在10到20年之內滅絕。霍伯斯爾也提到，黃眼企鵝目前面臨到許多危機，像是全球暖化造成海溫上升，大大的影響了他們的覓食，以及人類捕魚的行為，也經常使企鵝受困於漁網。因此希望透過這個活動，引起大家對鳥類保育的關注。

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