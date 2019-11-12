原能總署證實伊朗恢復核作業 濃縮鈾存量續增

2019-11-12 01:51:01

〔中央社〕聯合國國際原子能總署今天證實，伊朗已在福爾多地下設施展開鈾濃縮作業，再次違反與各強國達成的核子協議，使其濃縮鈾儲存量續增；同時總署在一個伊朗未申報的地點偵測到鈾粒子。

負責監督上述核子協議的國際原子能總署（IAEA）提出季度報告，證實伊朗上週所說、已在福爾多 （Fordow）地下設施展開鈾濃縮作業，這違反了核協議。

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伊朗正一步步違反協議中對其核子活動的限制規定，以因應美國去年退出協議並對伊朗恢復制裁。但伊朗也表示，只要美方取消制裁，伊朗將立即改正這些違規作法。

原子能總署的報告中說，伊朗的濃縮鈾儲存量已增加到372.3公斤，遠超出協議中規定的202.8公斤上限。至於伊朗目前濃縮鈾的最高裂變純度仍然是4.5%，高於協議規定的3.67%上限，但遠低於一度提煉出的20%純度以及製成核彈燃料所須的90%。

原子能總署的報告並指出，總署在一個伊朗迄未申報的地點偵測到鈾粒子。報告中並未透露這個地點何在，但外交消息人士先前曾說，總署今春已在德黑蘭圖庫札巴德區（Turquzabad）的這個地點採樣。

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