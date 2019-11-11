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母雞5年不下蛋 剖肚後發現「寶」！

中國浙江一戶人家家中飼養的母雞長年不下蛋，決定宰來吃，沒想到剖開母雞肚子後竟發現寶。（圖片擷取自浙江新聞影片）

中國浙江一戶人家家中飼養的母雞長年不下蛋，決定宰來吃，沒想到剖開母雞肚子後竟發現寶。（圖片擷取自浙江新聞影片）

2019-11-11 23:24:24

〔即時新聞／綜合報導〕不下蛋的母雞，竟有可能是「金雞母」！中國浙江有戶人家，近日因家中飼養的母雞養了5年卻從不下蛋，他們決定將母雞宰來吃，沒想到剖開母雞肚子後，竟發現裡面有顆暗黃色的「蛋」，上網一查才發現這竟是價值連城的「雞寶」！

綜合媒體報導，浙江省松陽縣女子宋美，因家中母雞長年不下蛋，決定將其宰來補身體，結果意外取出一塊黃褐色異物，其形狀為一個拳頭大小的橢圓形，表面滑滑的但如石頭一樣硬，聞起來沒什麼特別的味道。

宋美上網一查，得知該異物有可能是「雞寶」，便上傳影片至朋友圈分享，朋友們紛紛留言表示「發財了！這是雞寶」，更有人開出高價欲購買。對此，宋美表示，「我沒有賣，還是想弄清楚這個是什麼」。目前這塊「雞寶」被裝在白色袋子內，掛在通風處風乾。

據了解，「雞寶」在民間俗稱雞靈寶，有一說法是指家禽雞的膽囊結石，另一說法則是病變卵巢，母雞在產卵期間，卵巢發炎導致輸卵管堵塞，由多個卵黃聚集在一起形成的，據說能治百病。由於天然的雞黃很珍貴，雞必須是2年以上的才有百萬分之一的「中獎率」，在「物以稀為貴」的市場炒作下，價格甚至高於黃金。

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