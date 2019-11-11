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6歲男童遭狠母狂刺25刀 絕望哭喊讓警方心碎

警員的隨身攝影機影片顯示，警員到達大樓並敲門後，一名沾滿鮮血的小男孩前來應門。男孩早在警員到達現場以前就已經被母親刺傷25刀，急救後狀況穩定，而母親在與警察肉搏中被開槍擊斃。（圖擷取自影片）

警員的隨身攝影機影片顯示，警員到達大樓並敲門後，一名沾滿鮮血的小男孩前來應門。男孩早在警員到達現場以前就已經被母親刺傷25刀，急救後狀況穩定，而母親在與警察肉搏中被開槍擊斃。（圖擷取自影片）

2019-11-11 21:44:16

〔即時新聞／綜合報導〕「媽媽要殺我！救救我！」美國內華達州警方日前公開一個令人心碎的錄音檔，錄音檔中一名女子撥打911報案，其中接線員聽到一名男童哭喊，並聲稱他母親正要殺死他，警員到場後與精神異常的母親肉博並將她擊斃。

根據《每日郵報》報導，在10月21日下午12點10分左右，911報案中心人員接獲一通電話，37歲的女子羅德里格斯（Claudia Nadia Rodriguez）告訴911接線員，「他們逼我們互相殘殺。」同時背景中一名男孩不停向接線員求救，接著女子不再回答，此時男孩突然大喊「媽媽要殺我！救救我！」之後電話中斷，警方隨即迅速派員到現場。

母與警方肉搏 遭開槍擊斃

警方的密錄器影片顯示，警員到達大樓並敲門後，一名沾滿鮮血的小男孩前來應門，身後則是裸體的母親羅德里格斯。影片中，羅德里格斯精神狀態並不穩定，她大喊：「你要殺了我！」接著開始與第一個進門的警察肉搏並試圖奪取警槍，接著上前支援的警員向羅德里格斯連開數槍。她頭部中彈送醫不治。而男孩早在警員到達現場以前就已經被母親刺傷25刀，被警方救出後送往拉斯維加斯的大學醫學中心進行緊急手術，目前狀況良好。

在事件發生時，警方指該男孩為7歲，但據社工記錄，男孩為6歲。法院記錄顯示，羅德里格斯有家庭暴力前科。自2015年以來，就曾因家暴被逮捕4次，更於2017年1月被定罪。

男孩的父親曾於2017年2月提交文件申請，要求兒子的完全監護權，但同年12月，他們拿到共同監護權，該父親聲稱羅德里格斯早在這之前就已經有虐待孩子的行為。

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