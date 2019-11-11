香港人反抗》今早示威者右腹中彈 港警呼籲市民冷靜

香港今（11）早傳出警方槍擊示威者事件。（路透）

2019-11-11 18:13:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）早香港西灣河交警處理路障時，朝示威群眾開3槍，1名21歲男子中槍倒地，消息一出引起眾怒，開槍員警個資也遭起底。警方下午開記者會呼籲大家冷靜，別在網路上宣揚仇恨，稱該名交警是認為「生命受到威脅」，加上男子伸手，推測他要「嘗試搶槍」才開槍。

綜合港媒報導，21歲男子中槍後倒地，事後送往醫院，10點左右完成手術，12點左右轉往加護病房，情況危急。民權觀察發言人王浩賢指出，男子中槍影片顯示，示威者沒有手持武器，而根據警隊準則，警員必須在生命受威脅、沒有其他更低武力選項的情況下，才能使用實彈槍。

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根據香港警方在記者會上的說法，該名警員早上7點多在路上移除障礙物時，有幾名蒙面者接近，他見至少1人手持鐵條，「認為生命受到威脅，於是拔槍及擎槍戒備」。但1名白衣蒙面者繼續靠近，另1名黑衣蒙面者則伸出右手，警察判斷這個動作是要「搶槍」，於是在受到兩方威脅情況下開槍，打中黑衣蒙面者的右腹，後來又朝衝來的示威者開兩槍，沒有擊中。

警方指出，傷者送醫後已沒有生命危險，並強調當時在「電光火石」瞬間，來不及事先給出警告，而開槍員警和其家屬已被起底，網路上也出現針對他們的威脅，警方呼籲市民們「冷靜」，別再宣揚仇恨。

有影片顯示，警員不斷把中槍者拉起、搖晃，警方對此拒絕評論，並強調當時有一名示威者被制伏後企圖逃走，同時警方也當場拘捕6名圍觀市民，目前還有2名在逃人士。

警察公共關係科高級警司江永祥說，他們會徹查此案，但現階段沒有任何證據證明警員失去控制，並稱是因為示威者暴力，警方才使用武力。至於監警會海外專家呼籲應作獨立調查才更有公信力，警方表示，他們不做評論，稱已有完善機制處理公眾投訴，機制由監警會監測。

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