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港警進攻校園引眾怒 網友：堪比南韓光州事件

香港理大、中大校園中，示威群眾呼應反送中行動聚集並築起障礙物防禦。圖為理大抗爭者今早抗議情況。（路透）

香港理大、中大校園中，示威群眾呼應反送中行動聚集並築起障礙物防禦。圖為理大抗爭者今早抗議情況。（路透）

2019-11-11 17:55:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港今日發起反送中「大三罷」行動，遭到港警暴力鎮壓。理大、中大校內都有示威者遭港警追趕，甚至遭催淚彈等射擊的狀況發生。對此，香港網友指出，港警進攻校園內情況，與1980年南韓光州事件全南、朝鮮大學的軍民衝突歷史相似。

今日早上，理大、中大校園中，有學生在內的示威群眾呼應反送中行動聚集，並築起障礙物防禦，卻無法阻擋防暴警察進入校內追捕；追趕過程中，港警一度發射催淚彈和橡膠子彈，理大校內甚至還發生火警，引發眾怒。針對港警進入校園一事，香港網友在「LIHKG討論區」發文表示，1980年南韓光州事件中，軍隊曾乘車進入全南大學、朝鮮大學等光州抗爭學生據點，後來演變成激烈衝突，當時共有400多名學生被捕。網友認為，這和與今日香港中大、理大抗爭者在校內遭港警追捕的情況相似。

而針對校園的搜捕行動餘波盪漾，甚至誤傳港警已針對中大申請搜查令一事。根據「中大校園電台」粉專澄清，舍監稱暫時未收到任何相關消息，但該粉專也呼籲同學務必警覺。

光州事件發生在1980年5月，當時南韓民眾追求民主、推翻獨裁軍政府聲浪漸起，訴求時任南韓總統全斗煥下台並撤銷戒嚴令，光州地區遭到全斗煥下令武力鎮壓，釀成平民大量死傷，其中不乏在示威活動中活躍的大學生族群。此事透過德國記者于爾根．辛茲彼得（Jürgen Hinzpeter）報導後才為世界所知曉，此事也成為南韓追求民主化過程的重要歷史事件。

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