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認了！港警證實開槍擊中1人 還有警員在沙田、東涌一度拔槍

香港警方稍早證實有警員在西灣河執法時開槍射中一名男子；此外，在沙田及東涌的執法行動中，也有警員一度拔出配槍並舉槍。（圖取自丘品新聞影片）

香港警方稍早證實有警員在西灣河執法時開槍射中一名男子；此外，在沙田及東涌的執法行動中，也有警員一度拔出配槍並舉槍。（圖取自丘品新聞影片）

2019-11-11 13:11:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港今日（11日）傳出西灣河交通警察在衝突中連射3槍實彈，造成2名男子受傷倒地，其中1人緊急接受手術，傳出情況危急。香港警察稍早在聲明中證實有警員在西灣河執法時開槍射中一名男子；此外，在沙田及東涌的執法行動中，有警員一度拔出配槍並舉槍。

香港警察中午在臉書發表聲明表示，今早起示威者持續在多區以雜物堵路，甚至從高處向馬路投擲大型雜物、向港鐵車廂內投擲汽油彈、破壞大學內設施，警方迅速採取驅離及逮捕行動。期間，有警務人員在西灣河逮捕違法者時，曾開槍射中一名男子；而在沙田及東涌的執法行動中，有警務人員曾拔出配槍及舉槍。

聲明表示，網路有謠言聲稱警隊高層下令前線人員可胡亂開槍，警方嚴正澄清絕無此事，警員使用槍械有嚴格指引，必須為自己的執法及行為負責。警方呼籲示威者冷靜及保持理性，切勿做出傷害他人的行為，也呼籲其他示威者及在場市民勿阻礙警方執法。

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