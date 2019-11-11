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香港「殤十一」 美CECC主席籲香港人權法案本週內進議程

關心反送中的CECC主席麥戈文眾議員向參議院共和黨領袖麥康奈隔空喊話，要求《香港人權與民主法案》在本週內進入參議院議程。（法新社）

關心反送中的CECC主席麥戈文眾議員向參議院共和黨領袖麥康奈隔空喊話，要求《香港人權與民主法案》在本週內進入參議院議程。（法新社）

2019-11-11 12:58:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國喜迎雙十一購物節，反送中的香港市民則迎來「殤十一」。示威者今日發起「大三罷」行動，不想竟遭港警實彈鎮壓。網路上許多影片明顯拍攝到兩名示威者近距離受到港警實彈射擊倒地身影，引爆各界怒火。對此，向來關心反送中的美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席麥戈文眾議員（Jim McGovern）於稍早前再發Twitter，向參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）隔空喊話，要求《香港人權與民主法案》在本週內進入參議院議程。

麥戈文獲知今日香港抗爭慘況，先是在推特上怒批，港警針對未持有武器民眾施加的暴力升級，此行為簡直失控。他也tag美國總統川普的推特帳號，強調反送中狀況惡化，川普不應在此時保持緘默。稍後，他又再發推文，這次喊話對象為掌管議程決定權的參議院多數黨領袖麥康奈，希望遲遲未能進入議程的《香港人權與民主法案》可以在這週進入參議院，他也希望大眾轉發這則推文，一同向麥康奈發聲。

文末，他附上「#StandWithHongKong」挺反送中標籤，截至本文出稿前，該則貼文已獲約6千600次轉推，許多網友也紛紛在推特分享今日港警暴行的相關影像、影片，表達對香港抗爭者的擔心。

美國眾議院上月通過《香港人權與民主法案》，參議院卻遲遲未表決。對此，《華盛頓郵報》專欄作家喬許‧羅金（Josh Rogin）曾爆阻礙法案者正是川普和麥康奈。

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