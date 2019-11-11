曾關上百隻鯨魚 俄國「鯨魚監獄」放生完最後一批白鯨

俄國的「鯨魚監獄」曾非法關住上百隻鯨魚，11月10日放生了最後一批白鯨。（法新社）

2019-11-11 12:39:28

〔即時新聞／綜合報導〕位於俄羅斯遠東地區斯雷德尼亞灣（Srednyaya Bay），曾關住上百隻鯨魚，是全球臭名遠播的「鯨魚監獄」，10日終於放生最後一批白鯨。

綜合外媒報導，自2018年夏天以來，當地業者非法捕捉大量鯨魚，並將其關在狹小擁擠、設施差的海上圍場內，準備出售至中國各地的水族館娛樂大眾。據悉，共有93頭白鯨及11頭虎鯨被關在這秘密設施一年多。消息傳出後，引起國際動保、環保團體及人士強烈抗議，影星李奧納多（Leonardo DiCaprio）也在推特上呼籲民眾參與連署，最終人數超過150萬人。

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俄羅斯政府迫於國際壓力，承諾分批放生被關的鯨魚，於6月底開始，首批放生了6隻白鯨與2隻虎鯨；11月5日開始將剩餘的50隻白鯨放生，11月10日最後一批白鯨放生完成，鯨魚監獄終於淨空。

俄羅斯聯邦漁業與海洋研究機構發表聲明，已順利達成在濱海邊疆區（Primorsky Krai）將鯨魚放生回棲地的行動；俄羅斯NGO組織庫頁島觀察（Sakhalin Watch）則說，當天用了兩艘船放生最後21頭白鯨。

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