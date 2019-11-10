香港人反抗》網號召雙十一「大三罷」行動 藝術家工會聲援

2019-11-10 23:44:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港網友發起明日（11）「大三罷」罷工、罷市及罷課的行動，又呼籲示威者參與「全城癱瘓、強制罷工」堵塞各區交通樞紐的行動。目前，網路上已有多個店家發文響應，香港藝術家工會也再度發文響應「罷工」行動。

繼8月5日響應罷工行動後，香港藝術家工會再次公開呼籲香港藝術界於11日響應全港大罷工。香港藝術家工會在聲明中表示：「香港警隊日趨失控之執法不公、濫權、濫暴、濫捕，以及其他極權手法持續打壓、凌虐香港市民，持續犯下多項反人類罪行；香港市民的基本人權盪然無存，人人命懸一線。」

香港藝術家工會表示：「強烈建議各大公營及私營藝文機構因應明天各區交通及安全狀況閉館，即時執行員工彈性上班措施，確保員工身心安全，並保障員工之言論自由，免除被秋後算帳的白色恐怖。」

有店家在網路上表示，將響應行動休息一天，並對已訂位的客人造成不便，感到抱歉，承諾將逐一致電給受影響的客人。還有店家表示，明天不會休息，反而會將所有包括營運成本在內的所有收入，捐給支援被捕人士的非營利性組織「星火同盟」。

另外，香港科技大學發聲明表示，由於日前校園遭到破壞，明天將持續停課。

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