麥德姆颱風復活！改名「布爾布爾」狂掃恆河三角洲、撤160萬人

「布爾布爾」在今晨2時許登陸印度西孟加拉邦，當地風雨持續中。（法新社）

2019-11-10 10:29:22

〔即時新聞／綜合報導〕今年第22號颱風「麥德姆」上月30日生成，隔日登陸越南後消散，不料麥德姆殘存雲系越過中南半島進入印度洋後再次發展，7日再度增強為輕度颱風，印度氣象局命名為「布爾布爾」（Bulbul），今（10日）晨登陸印度、孟加拉之間，兩國合計撤離逾160萬人，目前已造成2死的災情。

「麥德姆」上月底登陸越南消散後，其殘存雲系越過中南半島，在經過1800公里的陸地後進入印度洋的安達曼海，「麥德姆」殘流竟又重新發展，7日印度氣象局升格其為熱帶風暴（相當於輕度颱風），由於「麥德姆」並非以低壓以上強度自西太跨越中南半島或馬來半島進入北印度洋，而是在北印重新發展因此不再沿用「麥德姆」原名，而是由印度氣象局重新命名為「布爾布爾」。

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「布爾布爾」在印度洋發展威力超過前身，印度氣象局評為「非常嚴重

氣旋風暴」（Very severe cyclonic storm），美國國家颶風中心更評為二級颶風等級（相當於中度颱風），據《半島電視台》報導，這是有紀錄以來第4次西太平洋熱帶氣旋跨過東南亞陸地，重新在東北印度洋安達曼海發展的風暴，更是唯二跨區後，達到颶風以上強度的風暴，上一次出現在1960年。

「布爾布爾」在今晨2時許登陸印度西孟加拉邦，並且往東撲向孟加拉國，恆河三角洲首當其衝，氣象單位警告恐出現超過2公尺以上的風暴潮，印孟兩國當局嚴正以待，印度西孟加拉邦沿海撤離超過120萬人，首府加爾各答宣布機場關閉12小時，孟加拉也撤離40萬人，目前已知造成2死，現當地風雨仍持續中。

「布爾布爾」在今晨2時許登陸印度西孟加拉邦，並且往東撲向孟加拉國，恆河三角洲首當其衝。（JTWC）

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