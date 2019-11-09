看不下去了！美國大使：希望聯合國能介入達賴喇嘛轉世問題

美國國際宗教自由事務無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）近日表示，美國希望聯合國能介入西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）的轉世問題，以制止中國試圖親自挑選其繼承人。圖為達賴喇嘛。 （法新社）

2019-11-09 14:08:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國國際宗教自由事務無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）近日表示，希望聯合國能介入西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）的轉世問題，以制止中國試圖親自挑選其繼承人。

據《法新社》（AFP） 報導，美國國際宗教自由事務無任所大使布朗貝克，在上週會晤西藏精神領袖達賴喇嘛後，與他詳談了「繼承問題」，並且對達賴喇嘛說，「下一任精神領袖的遴選，屬於藏傳佛教徒，而非中國政府」、「美國將會尋求全球的支持」。

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布朗貝克在返回華盛頓後表示，「我希望聯合國能夠商議這個問題」，不過他也坦承，擁有聯合國安全理事會否決權的中國，將竭力阻止任何行動，但他希望各國至少能夠在聯合國勇敢發聲，「我認為儘早進行全球對話非常重要，因為這事關一個具有全球影響力的人物」、「如果達賴喇嘛發生了什麼事，就會激起全球激烈的討論」、「我估計中國已經就此議題想了許多，他們有自己的計劃，我認為我們同樣也要有個積極的計畫」。

諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛曾經不停的旅行，以他獨特的幽默講述「惻隱之心與幸福之道」，成為世上最受歡迎的宗教領袖之一。雖然目前沒有跡象顯示他有嚴重的健康問題，但今年初他曾因胸部感染住院，也已不再像以前一樣馬不停蹄的出訪。

布朗貝克說，他發現達賴喇嘛「相當友善快樂」，而且這位西藏精神領袖還幽默的告訴他，「我會再活個15、20年，我會比中國政府更長命」，只可惜北京方面已表示，他們正在等待達賴喇嘛時代的結束，認為他為西藏爭取更大自治的行動，將隨著他的離世而終結。

1995年，達賴喇嘛曾在印度宣佈，當時年僅6歲的根敦確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）是轉世靈童，但中國當局隨即抓走了根敦確吉尼瑪及其他家人，然後安排其他服從中共指令的佛教領袖去選出班禪，讓根敦確吉尼瑪成為全球最年輕的政治犯，至今仍未出現在公眾的視野中。

14世達賴喇嘛自從1959年逃離中國之後，就流亡到了印度，一直在思考一種能夠擺脫中國的非傳統式繼承方式。達賴喇嘛曾說，他可能仍在世時就選出繼承者，有可能是個女孩，或甚至決定他自己就是最後一位達賴喇嘛。

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