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錯過再等13年！ NASA：雙11全球共賞「水星凌日」

這是上次「水星凌日」的紀錄影片。（擷取自YouTube）

這是上次「水星凌日」的紀錄影片。（擷取自YouTube）

2019-11-09 12:11:53

〔即時新聞／綜合報導〕雙11（11月11日）除了瘋狂購物外，民眾現也多了一個新的去處，美國太空總署（NASA）指出，一個世紀僅約出現13次的「水星凌日」將在11日發生，全球大部分地區皆可觀測此奇景，錯過的話要等到2032年。

NASA指出，本次水星凌日將在美國中部時間本週一（11日）上午6時35分許上演，過程持續將近6小時，全球大多數地區包括美洲、歐洲、非洲、西亞及大西洋、太平洋等地區的民眾皆可共襄盛舉。

科學家表示，水星因背光而呈現黑色的圓形剪影，其直徑僅為太陽表觀直徑的283分之1，民眾至少要出動50倍以上、具有濾光鏡的望遠鏡觀測，此外，在沒有適當保護的狀況下，切勿直接以肉眼或望遠鏡直視太陽，否則會導致嚴重的永久性視力損傷。

水星凌日是一種天文現象，當水星運行至地球與太陽間，且三者可連成直線時，便會出現一個黑色小圓點橫向穿過太陽表面的奇特景象，平均每世紀僅會發生13次。

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