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不為暴警祝福！香港婚禮界聯合聲明 拒接警察婚宴

香港婚界發出聯合聲明，成立周梓樂獨立調查小組前拒接員警婚禮。（彭博）

香港婚界發出聯合聲明，成立周梓樂獨立調查小組前拒接員警婚禮。（彭博）

2019-11-09 08:48:05

〔即時新聞／綜合報導〕4日在香港將軍澳警民衝突中墜樓的科技大學學生周梓樂，昨日上午在醫院過世，由於此案尚有不少爭議及疑點，要求官方成立獨立調查單位的聲音四起，就連香港婚禮產業也加入聲援，發布聯合聲明表示，在獨立調查委員會成立之前，拒接員警婚宴或其它喜慶活動。

《香港01》報導，聯合聲明直指，警察行為已經失控，出現大量濫權、濫捕、濫暴情況，在良知驅使下，已不能再容許警方濫捕濫暴香港市民的同時，還在其婚禮上獻上微笑祝福，「縱使我們深信世上有好人壞人之分，警察也有所謂的黑與白之別，但我們更需要的，是公平、公正的去分辨服務對象。」、「在成立獨立調查委員會之前，所有警務人員的任何喜慶節目，一律不再接受預約。」

報導指出，一位參與籌備聲明的攝影師透露，業界早有公司表態不接與警察有關的訂單，周梓樂事件更促成這份婚禮界聯合聲明，在發起一天內已有涵蓋婚禮策劃、攝影、妝髮、場地佈置等350間公司響應。

周梓樂昨日逝世後，香港民眾紛紛發起悼念活動，深夜時爆發多起警民衝突；至於墜樓原因是否為催淚彈導致，以及警方究竟何時進入停車場、是否延誤救護車救援等，都有待進一步釐清。

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