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涉立法會衝突 香港7泛民議員8日晚遭拘捕或預約拘捕

香港7名泛民派議員在8日晚上遭到警方拘捕或預約拘捕，據悉與5月11日立法會《逃犯條例》法案委員會爆發衝突有關。圖中為8日晚遭警方上門拘捕的立法會議員朱凱迪。（美聯社檔案照）

香港7名泛民派議員在8日晚上遭到警方拘捕或預約拘捕，據悉與5月11日立法會《逃犯條例》法案委員會爆發衝突有關。圖中為8日晚遭警方上門拘捕的立法會議員朱凱迪。（美聯社檔案照）

2019-11-08 23:46:55

〔編譯孫宇青／台北報導〕就在香港人為科技大學墜樓逝世學生周梓樂哀悼之際，7名泛民派議員在8日晚上遭到警方拘捕或預約拘捕，罪名與5月11日立法會《逃犯條例》修訂草案法案委員會爆發衝突有關。

朱凱迪「臉書」專頁8日晚間近11時發文指出，朱凱迪在晚間10時15分在自家樓下被警方拘捕，據悉原因為涉嫌5月11日在建制派議員選出的臨時主席石禮謙主持的立法會「逃犯條例」法案委員會上，觸犯《立法會（權力及特權）條例》第十九條。香港媒體報導，「民主黨」議員林卓廷、「人民力量」陳志全，以及區諾軒、范國威、郭家麒和梁耀忠等泛民議員，也都稱已收到警方通知預約拘捕，其中梁耀忠稱將於明晚7時被捕，其餘人尚不確定。

根據《立法會（權力及特權）條例》第十九條，任何人干預議員、立法會人員，襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，或藉武力或恐嚇嘗試強迫任何議員，贊成或反對任何動議，最可罰款1萬港幣（約4萬台幣）和監禁12個月。

香港立法會5月11日原預定審議《逃犯條例》修訂草案，但反修法的泛民派和支持修法的建制派各自推派主席召開「法案委員會」，演變為雙方互相干擾及肢體碰撞，場面陷入嚴重混亂，兩邊議員皆傳出受傷。

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