飛機滑行中 狂男開啟緊急逃生門 乘客嚇傻尖叫

男子突打開緊急逃生門，嚇壞機上乘客。（示意圖，路透資料照）

2019-11-09 00:06:46

〔即時新聞／綜合報導〕泰國微笑航空（Thai Smile）一架從清邁飛往曼谷的飛機，因一名男子突然打開緊急逃生門，導致緊急逃生滑梯瞬間充氣膨脹，機上乘客驚慌失措，飛機也因此延誤。

根據《太陽報》報導 ，這架飛機的型號是空客A320，機上載有86名乘客，原計劃從清邁飛往曼谷。當時飛機已經在跑道上滑行，一名疑似酒醉的男性乘客突然起身跑去打開飛機左翼附近的緊急出口，因此緊急逃生滑梯瞬間充氣並展開到飛機跑道上。機長立刻中止飛行，並通知地勤人員和安全人員。

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泰國當地媒體稱呼這名男乘客為「瘋狂的外國人」。目前這名肇事乘客已被拘留，相關調查已經展開，但目前動機尚不知情。該航班原定於當地時間下午3點40分起飛，因事故延誤，最後於下午5點左右起飛，安全抵達目的地曼谷。

泰國微笑航空公司工作人員表示，事故造成超過60萬泰銖（約新台幣60萬元）的損失。

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