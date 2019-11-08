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柏林圍牆倒塌30周年 龐皮歐：中俄手段和東德如出一轍

美國國務卿龐皮歐今日出席柏林圍牆倒塌30週年紀念時表示，中俄對抗政敵的手段和戰略仍與東德「如出一轍」，自由國家必須與非自由國家進行「價值的對抗」。（歐新社）

美國國務卿龐皮歐今日出席柏林圍牆倒塌30週年紀念時表示，中俄對抗政敵的手段和戰略仍與東德「如出一轍」，自由國家必須與非自由國家進行「價值的對抗」。（歐新社）

2019-11-08 22:22:39

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林圍牆倒塌距今已30年，今（8）日美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）出席紀念活動時表示，中俄對抗政敵的手段和戰略，仍與東德「如出一轍」（horrifyingly familiar），強調自由國家必須與非自由國家進行「價值的對抗」（competition of values）。

《路透》報導，30年前的11月9日，德國柏林圍牆在東德允許公民申請訪問西德後被迫開放，正式宣告柏林圍牆以及東德共產黨的殞落。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今（8）日出席柏林圍牆倒塌30週年的紀念活動，在致詞時批評西方國家都在那個光榮時刻之後「走偏了」，他說：「我們以為可以挪用聯盟、軍隊的資源，但我們錯了。」

龐皮歐解釋道：「今日，俄國的總統是曾經駐紮在東德德累斯頓市（Dresden）的前蘇聯國安委（KGB）情報人員，不斷入侵鄰國並打壓國內政敵。」他接著批評：「在中國，中國共產黨正在塑造全新型態的獨裁體制。」

龐皮歐最後向與會代表呼籲，「讓我們再次團結起來，與盟友並肩作戰吧！」

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