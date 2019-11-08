太狂熱！蘇格蘭足球隊遠征羅馬 塞爾特人3粉絲遭刀捅

2019-11-08 22:23:57

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭塞爾特人足球隊（Celtic）今（8）日歐洲聯賽遠征義大利羅馬拉齊歐隊（Lazio）以2比1取勝，沒想到卻接連傳出塞爾特人球迷被襲擊，已經有3人遭刀捅傷背、腿等部位，緊急送醫後無大礙。

據《BBC》報導 ，英國蘇格蘭塞爾特人足球隊（Celtic）今（8）日歐洲聯賽賽程，遠赴義大利羅馬對戰拉齊歐隊（Lazio），以2比1取得勝利。

沒想到比賽仍未開始，就已傳出有2名塞爾特人球迷遭人持刀刺傷大腿送醫，其他多名球迷也在搭車往返體育館時遭到伏擊。比賽結束後，又傳出一名20歲塞隊球迷，遭蒙面人士以刀捅背，緊急送醫治療後無大礙。

塞爾特人球迷曾用前獨裁者墨索里尼諷刺義大利球迷。（圖取自臉書 Dmitri Malahov）

據悉，2隊球迷衝突之所以加劇，傳是由於上月塞爾特人球迷曾在蘇格蘭格拉斯（Glasgow）的比賽中，在印有義大利前獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）遭倒吊的旗子上，寫道：「跟隨你們的領導」（Follow Your Leader），引起義大利球迷的不滿。

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