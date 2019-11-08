日本企業禁女員工戴眼鏡 學者批：古老思想充滿歧視

日本近期傳出仍有企業禁止女員工戴眼鏡上班，引發社會討論。（彭博）

2019-11-08 21:22:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本部分企業，近日傳出單方面要求女性員工上班「禁戴眼鏡」，原因包括認為女性戴眼鏡會給人「冷淡的印象」、「餐飲業戴了不衛生」、「若是化妝品專員，會難以呈現妝容」等，在網路上引發熱烈討論。

綜合外媒報導，在日本，各行各業都傳出有公司要求女性執勤時摘掉眼鏡，包括百貨零售業員工、旅館服務員、醫美診所的護理師等，有的是在職務規定書上標明不准配戴，有的雖未強制禁止，但上司說「討厭戴眼鏡的女性」。

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報導指出，日本的就職網站上，也有文章直接點破，眼鏡在服務業不受歡迎，呼籲求職者盡量事前搜尋企業的習性，或是乾脆改戴隱形眼鏡工作，不過，有人因長時間配戴，反而發生眼睛乾燥及疲勞等諸多症狀。

神奇的是，這樣的規定多是限制女性外表，卻未要求男性也要配合實行，更不會受到指責，一名日本女性受訪者表示，這些規定只是為了要讓女性符合男性審美觀。

京都外國語大學社會學教授根本宮美子指出，要求女性禁戴眼鏡「完全沒有道理」，這反映出日本的傳統古老思想，「充滿了歧視」。

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