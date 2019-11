打擊假帳號？ 臉書要求用戶臉部自拍「證明不是機器人」惹議

2019-11-08 14:44:39

〔即時新聞/綜合報導〕臉書近來嚴加打擊假帳號,不過日前香港資安研究員Jane Manchun Wong發現,臉書正在測試一項新功能,臉書系統會要求用戶拍攝臉部畫面,以確認「用戶是否為真實的人」,而非機器人假帳號。

綜合外媒報導,Jane Manchun Wong在推特上揭露,新功能會要求用戶拍攝臉部自拍影片,猶如Face ID的認證系統,讓用戶掃描臉部各徵,以便檢查用戶是否為真實的人。該功能還會要求使用者提交身分證明文件,即便臉書表明會確保「沒有其他人」能看到該功能錄下的影片,且在30天內刪除,但蒐集資訊的做法仍引發爭議。

對此,臉書回應確實有進行相關測試,但強調「沒有使用臉部辨識技術」,該功能僅是偵測活動,以確保用戶並非機器人。

Facebook is working on Facial Recognition-based Identity Verification, asking users take selfie looking at different directions pic.twitter.com/w4kZHEpDeG