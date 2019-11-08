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打擊假帳號？ 臉書要求用戶臉部自拍「證明不是機器人」惹議

香港資安研究員Jane Manchun Wong發現臉書正在測試新功能，內容要求用戶拍攝臉部自拍影片，以檢查用戶是否是真實的人。（圖擷取自推特）

香港資安研究員Jane Manchun Wong發現臉書正在測試新功能，內容要求用戶拍攝臉部自拍影片，以檢查用戶是否是真實的人。（圖擷取自推特）

2019-11-08 14:44:39

〔即時新聞／綜合報導〕臉書近來嚴加打擊假帳號，不過日前香港資安研究員Jane Manchun Wong發現，臉書正在測試一項新功能，臉書系統會要求用戶拍攝臉部畫面，以確認「用戶是否為真實的人」，而非機器人假帳號。

綜合外媒報導，Jane Manchun Wong在推特上揭露，新功能會要求用戶拍攝臉部自拍影片，猶如Face ID的認證系統，讓用戶掃描臉部各徵，以便檢查用戶是否為真實的人。該功能還會要求使用者提交身分證明文件，即便臉書表明會確保「沒有其他人」能看到該功能錄下的影片，且在30天內刪除，但蒐集資訊的做法仍引發爭議。

對此，臉書回應確實有進行相關測試，但強調「沒有使用臉部辨識技術」，該功能僅是偵測活動，以確保用戶並非機器人。

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