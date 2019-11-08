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服役日近了？中國國產航母船體清潔引發猜測

中國首艘國產航母001A。（法新社）

中國首艘國產航母001A。（法新社）

2019-11-08 10:30:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航空母艦「001A」在2017年5月下水，目前仍在進行海試，未正式服役，但近日在大連碼頭清潔船體，有中國網友認為「服役不遠了」；中國國防部則說，服役時間尚未確定。

綜合中媒報導，「001A」以改裝自前蘇聯的中國首艘航母遼寧號為藍本，滿載排水量達6.5萬噸，設計上縮小艦島，讓甲板能夠停放更多戰機，但001A與遼寧號一樣沒有彈射器，是透過跳台來縮短戰機起飛距離，在必須靠自身動力起飛的情況下得減少武裝，減輕重量，戰力上與美國10萬噸級航母有不小差距。

至於正在建造中的第三艘航母，預計是中國第一艘具彈射系統的航母，可以搭配不同型號的艦載機，戰機也能加掛更多彈藥。

中國國防部發言人吳謙表示，001A正按照計畫展開試驗，各項工作穩步推進，服役時間要視建造進度和試驗狀況而定。

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