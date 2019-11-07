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香港人反抗》悼念陳彥霖 示威者赤腳高呼：還我真相！

香港網友今（7）晚在將軍澳發起「願我可再共你赤腳行」遊行，眾人一路赤腳行走至海邊，悼念罹難的香港女兒陳彥霖。（圖擷取自臉書＿香港科技大學學生會編輯委員會 The Editorial Board, HKUST Students' Union）

香港網友今（7）晚在將軍澳發起「願我可再共你赤腳行」遊行，眾人一路赤腳行走至海邊，悼念罹難的香港女兒陳彥霖。（圖擷取自臉書＿香港科技大學學生會編輯委員會 The Editorial Board, HKUST Students' Union）

2019-11-07 23:46:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港網友今（7）晚在將軍澳發起「願我可再共你赤腳行」遊行，眾人一路赤腳行走至海邊，悼念「罹難的香港女兒」陳彥霖，期間有市民高呼「帶緊彥霖返學校」、「還我真相」。

綜合港媒報導，這些聲援者舉著陳彥霖畫像，由調景嶺香港知專設計學院（HKDI）赤腳步行至近唐賢街海邊，控訴警方對「陳彥霖案」的種種不當處理，及對設計學院無視學生訴求、冷處理該起事件的不滿，更有人再度質疑校方公開的監視器畫面僅只部分片段，且經過剪輯。

現場氛圍肅穆，有群眾高呼「帶緊彥霖返學校」、「DI交片、還我真相」，要求校方公開其餘的影像；也有市民高舉「光復香港、時代革命」標語旗幟、播放《願榮光歸香港》一曲。

15歲陳彥霖是調景嶺香港知專設計學院學生，多次參與反送中抗爭運動，在9月22日被發現全裸浮屍於海面，死因存有諸多疑點，其遺體卻在確認身分的隔天，遭港警迅速火化。

（圖擷取自臉書＿香港科技大學學生會編輯委員會 The Editorial Board, HKUST Students' Union）

（圖擷取自臉書＿香港科技大學學生會編輯委員會 The Editorial Board, HKUST Students' Union）

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