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拿雨傘、雷射筆錯了嗎？ 港16歲少年被控2罪名成立

一名16歲的香港少年921遊行間被警方搜出一把改裝雨傘、一隻登山杖等物品而遭逮捕，今開法官庭審理此案，裁定被告少年兩罪成立。（彭博）

一名16歲的香港少年921遊行間被警方搜出一把改裝雨傘、一隻登山杖等物品而遭逮捕，今開法官庭審理此案，裁定被告少年兩罪成立。（彭博）

2019-11-07 17:24:50

〔即時新聞／綜合報導〕在9月21日香港人發起的「光復屯門公園」遊行中，一名16歲的少年被警方搜出一把改裝雨傘、一隻登山杖等物品而遭逮捕，被控「有意圖管有攻擊性武器罪」及「在公眾地方管有攻擊性武器罪」，法官今裁定被告兩項罪名成立，全案25日宣布判刑。

綜合港媒報導，年僅16歲的香港少年被警方搜出一把改裝雨傘、一隻登山杖等物品，原控「管有適合作非法用途的工具罪」及「在公眾地方管有攻擊性武器罪」，法官於裁決前修正指控罪名，將「管有適合作非法用途的工具罪」改為「有意圖管有攻擊性武器罪」，辯方律師一度反對，指做法對被告少年不公，但審理法官認為，辯方也可重新傳喚證人，修正指控罪名並無不公。

法官採納2名警員的證詞，指出少年如果是和平參與遊行，為何需要攜帶雷射筆、護膝等其他裝備，又指雨傘損毀，為何不立即拋棄，反而將登山杖藏於傘內，認為少年的辯詞屬於藉口。法官又指出，涉案的雨傘及登山杖經過改裝，雖然雷射筆本身並非攻擊性武器，但少年當時有意以雷射筆照射警員或他人，因此最終裁定兩罪名成立。

被告律師當庭呈上7封求情信，包含立法會議員朱凱廸及鄺俊宇，以及陳日君樞機主教皆為少年求情。律師表示，被告患有讀寫障礙，此事也令7旬老父心神操勞，已深感後悔，且案件源於前所未見的社會運動，被告犯案動機非為個人利益，再犯機率極低，還押近7星期已得到很大教訓，希望法庭可判處相應的刑期，讓他即時獲釋。法官最終將案件押後至11月25日判刑，並索取各專案小組的報告參考，期間被告繼續還押。

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