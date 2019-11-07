香港科大畢業典禮 學生拒唱中國國歌、戴口罩上台

香港科技大學與中文大學畢業典禮，均出現學生抗議狀況。圖為香港中文大學學生戴面具參加畢業典禮。（路透）

2019-11-07 13:18:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前香港科技大學學生周梓樂在警方清場行動時墜樓，結果重傷昏迷。今天是香港科技大學畢業典禮，有學生拒絕向校長鞠躬，也有人在台上大呼「希望在於人民，改變始於抗爭」，也有多名學生拿著關於周梓樂事件的傳單，希望讓中國家長看到這些消息。

綜合媒體報導，香港科技大學在畢業典禮開始前，有數十名穿黑衣的年輕人在場外抗議，演奏中國國歌時，則有場外人士高唱《願榮光歸香港》，頒授學位時有畢業生戴口罩上台，也有人高舉五指，意指「五大訴求，缺一不可」。另外有學生拿周梓樂事件的傳單，因為難得有中國家長來到現場，希望讓他們看到事實真相。

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報導指出，除了香港科技大學，香港中文大學也在今天舉行畢業典禮，有學生拿著「光復香港」的標語，也有人由港鐵大學站出發，遊行至大學本部的百萬大道，演奏中國國歌時更有學生集體背對禮台，大呼「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」，最後校方宣布典禮因特殊情況，提早結束。

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