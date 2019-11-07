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NASA將派機器人登月 繪製人類史上首張「月表水文圖」

專家表示，雖然已證實月表存在水資源，但仍不清楚蘊含量是否足以支持人類生存。（資料照，歐新社）

專家表示，雖然已證實月表存在水資源，但仍不清楚蘊含量是否足以支持人類生存。（資料照，歐新社）

2019-11-07 15:37:47

〔即時新聞／綜合報導〕科學家去年8月正式證實月球表面存在「水冰」，對未來的太空任務甚至建立月球基地大有助益，美國太空總署（NASA）表示，目前正計畫在新登月任務中派出移動式機器人，探測並描繪出人類史上首張月表水資源分布地圖。

美國太空總署計畫在2022年12月的登月任務中派出極地探索漫遊者號（VIPER），進行月球表面水冰與土壤的採集探勘任務。據稱，VIPER相當於一輛高爾夫球車的大小，搭載了包括約1公尺長的電鑽在內的4種科學儀器，將於月球表面漫遊約100天。

NASA艾姆斯研究中心工程總監安德魯斯（Daniel Andrews）表示，若想在月球上長期生存，最大的關鍵元素就是水（H2O），雖然已證實月表存在水資源，但仍不清楚蘊含量是否足以支持人類生存，而這項任務的目的，就是要確認月表水分的存量與分布。

月表水冰對於太空任務是極其有價值的資源，可為人類呼吸提供氧氣（O2），也可被用於補充登陸器、火箭的氫氣、氧氣燃料。科學家現在認為，月球上存在水冰儲層，蘊含量可能高達數百萬噸，且相當集中，未來若可大量開採，將有利興建月球基地等長期駐人設施。

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