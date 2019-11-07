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看《蒙娜麗莎》觀展體驗不佳？ 藝術評論家：是時候撤掉了

一名《紐時》藝術評論員表示，是時候讓《蒙娜麗莎》這幅畫從羅浮宮退場了。（路透）

一名《紐時》藝術評論員表示，是時候讓《蒙娜麗莎》這幅畫從羅浮宮退場了。（路透）

2019-11-07 11:40:17

〔即時新聞／綜合報導〕「是時候把蒙娜麗莎撤掉了」日前來自《紐約時報》的一篇藝術評論，表示該換掉巴黎羅浮宮的標誌性作品《蒙娜麗莎》肖像，在社群平台上引起相當大的迴響。

《紐約時報》藝術評論家傑森·法拉戈（Jason Farago）撰寫專文表示，羅浮宮發現，80%的遊客是為了一睹《蒙娜麗莎》畫作才來到羅浮宮，其中大多數遊客的觀展體驗皆為「不高興」，傑森稱這幅畫作僅剩大眾旅遊的名氣，且讓博物館成為黑洞。

傑森表示，在夏天的高溫中，人滿為患的博物館讓遊客感到困擾，他強調「羅浮宮本身沒有遊客爆滿的問題，問題出在《蒙娜麗莎》」，這幅畫已經「壟斷」到訪的遊客，若遊客因它持續暴增，這個地方將會「裂開」，到時就是羅浮宮承認失敗的時候，該撤掉《蒙娜麗莎》了。

傑森認為，《蒙娜麗莎》有安全隱憂和觀展障礙，讓人感到不滿意，它需要自己的空間，為它尋找一個專屬的展覽空間，優化民眾的觀展體驗，他直言「任何藝術品都不能使人痛苦」，應該讓未來的訪客能「重新發現」羅浮宮這座博物館。

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