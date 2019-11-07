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荷蘭機場驚傳劫機...原來是機長「誤觸警報」
2019-11-07 06:34:02
〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭史基普機場的一架班機稍早驚傳劫機事件，隨後證實是機長誤觸警報，虛驚一場。
綜合外媒報導，西班牙歐羅巴航空一架從阿姆斯特丹飛往馬德里的班機，在當地時間晚間7點半發出劫機警報，荷蘭軍方立即出動，起先僅透露有可疑情況正在調查中，沒有進一步資訊，不久後告知乘客與機組員都平安無事，但已出現數名持刀男子意圖劫機的未經證實的報導。
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調查後發現，原來是機長誤觸「劫機警報」，純屬烏龍；史基普機場發布聲明表示，「該架班機的警報系統意外地啟動，並沒有任何緊急事件，所有乘客平安無事，等待班機起飛。」歐羅巴航空也表示，「我們非常抱歉，並沒有發生危安情況。」
史基普機場是歐洲第3忙碌的機場，僅次於倫敦希斯羅機場和巴黎戴高樂機場。