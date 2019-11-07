為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

荷蘭機場驚傳劫機...原來是機長「誤觸警報」

荷蘭機場驚傳劫機，事後證實虛驚一場。圖為示意圖。（路透）

荷蘭機場驚傳劫機，事後證實虛驚一場。圖為示意圖。（路透）

2019-11-07 06:34:02

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭史基普機場的一架班機稍早驚傳劫機事件，隨後證實是機長誤觸警報，虛驚一場。

綜合外媒報導，西班牙歐羅巴航空一架從阿姆斯特丹飛往馬德里的班機，在當地時間晚間7點半發出劫機警報，荷蘭軍方立即出動，起先僅透露有可疑情況正在調查中，沒有進一步資訊，不久後告知乘客與機組員都平安無事，但已出現數名持刀男子意圖劫機的未經證實的報導。

調查後發現，原來是機長誤觸「劫機警報」，純屬烏龍；史基普機場發布聲明表示，「該架班機的警報系統意外地啟動，並沒有任何緊急事件，所有乘客平安無事，等待班機起飛。」歐羅巴航空也表示，「我們非常抱歉，並沒有發生危安情況。」

史基普機場是歐洲第3忙碌的機場，僅次於倫敦希斯羅機場和巴黎戴高樂機場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
荷蘭史基普機場傳劫機事件 乘客機組員安全下機
2019-11-07 03:59

荷蘭史基普機場傳劫機事件 乘客機組員安全下機
荷蘭設「跨性別3色斑馬線」 網毀譽參半
2019-11-06 21:18

荷蘭設「跨性別3色斑馬線」 網毀譽參半
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區
12強開麥拉！ 美、墨奪勝搶鏡
2019-11-04 05:30

12強開麥拉！ 美、墨奪勝搶鏡
軍情動態》荷蘭迎首架F-35A戰機 噴水禮卻成了「泡泡澡」
2019-11-01 11:44

軍情動態》荷蘭迎首架F-35A戰機 噴水禮卻成了「泡泡澡」

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播