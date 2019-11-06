美摩門教家族遇襲9死 13歲童步行23公里求援

美國摩門教基本教義派知名的「萊巴倫」家族成員，4日在墨西哥北部遭墨西哥販毒集團槍手埋伏攻擊，有9名婦孺身亡。（法新社）

2019-11-07 00:48:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國摩門教基本教義派知名的「萊巴倫」（LeBaron）家族成員，4日在墨西哥北部遭販毒集團槍手埋伏攻擊，有9名婦孺身亡，8名兒童倖存，其中1名13歲少年花了6小時，獨自步行23公里求援。

《BBC》報導，當地時間週一上午，「萊巴倫」（LeBaron）家族3名母親帶著共14個孩子，分乘3輛車從索諾拉州巴維斯佩（Bavispe）出發，準備前往鄰近的奇瓦瓦州（Chihuahua），但啟程不久後遭到伏擊。

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家族親戚米勒（Kendra Lee Miller）在臉書表示，13歲的藍福德（Devin Langford）與8名手足和母親共乘一輛車，母親與2名兄弟遇襲喪命，藍福德帶著6名弟妹逃下車，把他們藏在樹叢後，花了6小時步行23公里，到藍福德所屬社區所在地的拉莫拉（La Mora）求援。

其他死者包括30歲的母親和她8個月大的雙胞胎，以及10歲和12歲孩子，她們搭乘車輛後來起火並爆炸。第3輛車的31歲母親也身亡，但她7個月大的孩子被她放在車內地板，躲過槍手視線而撿回一命。8名倖存的兒童中，有5人遭槍擊受傷，他們全都被送往美國鳳凰城的醫院治療。

墨西哥索諾拉州正致力打擊2個敵對的幫派，安全部長表示，槍手可能把「萊巴倫」家族成員誤認是敵方而攻擊。調查人員5日表示，已逮捕一名涉案人員。

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