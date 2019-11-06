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64萬噸「幽靈漁具」海中漂...成海洋塑膠汙染最大兇手
2019-11-06 11:58:41
〔即時新聞／綜合報導〕綠色和平組織近日發布一份報告指出，遭到人類遺棄的「漁具」，大量地在海上漂流，已成為海洋中塑膠製品汙染的最大宗，該組織呼籲各國，以行動制止這些對海洋生物的致命塑膠汙染。
據《衛報》報導，每年有超過64萬噸的商業用捕魚用具被丟棄在海洋中，相當於5萬5千輛雙層巴士的重量，這些漁具被稱為「幽靈漁具」，以在海上漂流的「幽靈船」為由取名。
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報告指出，廢棄漁具特別致命，尤其漁網可能對海洋生物造成長達數十年之久的威脅，包括小魚、甲殼類、海鳥或瀕臨絕種的海龜，甚至鯨魚都可能受到傷害。
去年，在墨西哥沿海就有多達3百隻海龜因廢棄魚鉤而死亡，另外也發現一隻鯨魚的嘴裡，卡住了廢棄漁具，致命地損害鯨魚的進食和移動。
在海中漂流的「幽靈漁具」即使已無人使用，卻持續進行著「捕撈」活動，英國綠色和平組織海洋專家路易斯·卡森（Louisa Casson）指出，這些廢棄漁具是海洋塑膠汙染的主要來源，且對英國周圍的海洋生物影響最大。
綠色和平組織呼籲，在非法捕魚活動中會產生大量「幽靈漁具」，過度擁擠的漁業也助長了此問題，且監管不力和建立海洋避難所的進度緩慢，導致汙染持續發生，聯合國條約應提供一個全面性的海洋保護政策，在2030年前建立好覆蓋全球30％海洋的保護區。