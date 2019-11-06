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墨國毒梟殺美國婦孺9死 川普爆氣揚言「開戰」

川普表示，只待墨西哥尋求協助，美國就會介入處理毒梟。（法新社）

川普表示，只待墨西哥尋求協助，美國就會介入處理毒梟。（法新社）

2019-11-06 06:57:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國摩門教基本教義派知名的「萊巴倫」（LeBaron）家族，4日在墨西哥邊境遭販毒集團槍手攻擊，造成9死；美國總統川普得知後大為光火，在推特上揚言要清理這些「禽獸」，認為毒梟已經是「軍隊」等級，必須同樣派出軍隊才能打贏戰爭。

川普在臉書上寫道，兩個販毒集團的武力衝突導致美國人傷亡，當中不乏孩童，「如果墨西哥需要，或要求協助來掃蕩這些禽獸，美國已經準備好，也願意介入，且能夠把事情處理得又快又好。」

川普向去年底就任的墨國總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）喊話，指毒梟的勢力和武力已龐大需要動用「軍隊」因應，「這是墨西哥與美國合作的時刻，向毒梟宣戰，將他們趕出地球表面，現在只等墨西哥優秀的新總統一通電話。」

萊巴倫家族成員中的3名母親、14個孩子分乘3輛車前往機場時，在美墨邊境索諾拉州巴維斯佩（Bavispe）遭犯罪集團槍手伏擊，至少有3名婦女和6名孩童遇襲喪命。

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