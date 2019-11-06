對抗中國一帶一路 美國宣布推藍點網絡計畫

2019-11-06 00:37:02

〔中央社〕美國商務部長羅斯今天表示，美國將在亞洲增加投資和貿易。美國並推出幫助亞洲「永續發展」的「藍點網絡」計畫，以抗衡中國數千億美元的「一帶一路」基礎設施倡議。

美聯社報導，羅斯（Wilbur Ross）率領高階貿易代表團，與白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）出席在泰國首都曼谷近郊舉行的區域峰會，這項會議在昨天閉幕。

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猶如歐布萊恩，羅斯試圖消除有關美國總統川普不重視這個地區的疑慮。為了競選連任，川普連續第2年未參加這項峰會，指派他的國安顧問代表出席，使得這種疑慮加深。

羅斯在電話會議告訴記者：「我們無意空出我們的軍事或地緣政治地位。」

他說，許多人誤解川普2017年下令美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的決定，以為這象徵美國對亞太地區興趣缺缺。

羅斯表示：「我們會永遠留在這裡，我們將繼續在這裡投資更多，而且我們將繼續推動更多的雙邊貿易，還有我要花更多時間關注這個地區。」

為了兌現這項承諾，美國官員昨天在曼谷一項千人出席的企業高階會議，宣布川普政府的「藍點網絡」（Blue Dot Network）計畫。這項會議的與會人士包括200名美國企業界高層。

這項計畫的名稱得自已故科學家薩根（Carl Sagan）的著作「暗淡藍點」（Pale Blue Dot），以及無人太空船「旅行家一號」（Voyager 1） 自64億公里外所拍攝的地球照片。

羅斯表示，這項計畫還在初期階段，但將涵蓋承諾推動「永續基礎建設」的國家。歐布萊恩則告訴記者，這項計畫像是評鑑基礎建設投資計畫的「米其林指南」（Michelin Guide），包括維持經濟和社會運轉的道路、港口和能源系統等建設計畫。

美國政府表示，這項計畫是要把諸如澳洲和日本等國家的政府、企業和民間社會結合起來，在「共同標準下」審核認證建設計畫。但目前還不清楚這項計畫會提出什麼投資承諾。

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