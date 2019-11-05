南韓偶像選秀節目製作人造假投票數 法院批准逮捕

《Produce X 101》節目爆造假，製作人安俊英等涉案人士5日出庭受審後，法院簽發逮捕令。（圖擷取自《Produce X 101》官方粉專）

2019-11-06 00:31:17

〔即時新聞／綜合報導〕近期，南韓音樂頻道Mnet的選秀節目《Produce X 101》爆出直播投票造假與內定人選的醜聞。節目製作人安俊英及另一名製作組人員5日上午出庭接受逮捕必要性審查後，法院在晚間簽發逮捕令。

據《韓聯社》5日晚間報導，首爾中央地方法院對安俊英等製作組成員進行審查後發出逮捕令。法院表示，此案大部分已查清楚，認為案情重大，並評估嫌疑人狀況與目前辦案進度等來看，有必要實施逮捕。

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安俊英等製作組人員，涉嫌篡改《Produce X 101》全賽季的收費簡訊投票數，以致熱門人選出局、黑馬出道的驚人結果。據消息，警方通過搜證與傳喚調查，掌握製作組和部分經紀公司操縱比賽排名的情況。投票造假一事爆發後，Mnet於7月委託警方展開調查。

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