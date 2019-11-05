南韓偶像選秀節目爆投票造假 製作人今出庭受審

《Produce X 101》節目爆造假，製作人安俊英等涉案人士今日出庭受審。（圖擷取自《Produce X 101》官方粉專）

2019-11-05 11:52:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓Mnet偶像選秀節目《Produce X 101》近期爆出直播投票造假疑雲，甚至還傳出製作單位早已內定出道練習生人選，以節目製作人安俊英為首的節目製作組人員今日上午被捕，並接受必要性審查。

綜合韓媒報導，《Produce X 101》決賽當天採直播方式播出，最終11名出道成員組成男子團體「X1」，並在8月27日出道。不過當時的投票結果卻引發粉絲不滿，質疑在節目中持續領先的練習生最後卻慘遭淘汰，然而卻有些練習生「出乎意料地」進入出道組當中。事後有粉絲進行統計，指出最終投票中，練習生們的票數差距「過於巧合」，質疑節目製作單位在背後操控選秀結果，並對此請願申請調查。

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對此，南韓調查單位日前已對節目製作單位、Mnet總部以及部分練習生所屬經紀公司進行搜查。以節目製作人安俊英為首的節目製作組人員昨日則是傳出將於今日在首爾中央地方法院出庭受審，安俊英今抵達法院僅表示，會誠實地接受調查，另外和此次事件有觀的3名經紀公司相關人士也在今天出庭。

Mnet週二則是發出聲明表示：「我們再次對喜歡《Produce X》的觀眾和粉絲以及參賽者深深致歉。」強調未來將配合調查，並依據調查結果為此負責。

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