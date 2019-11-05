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中共四中全會公報：對台反獨促統、港澳加強管治

新華社5日公佈中共第十九屆四中全會會議公報全文，在涉台問題上，強調堅定推進祖國和平統一進程」，希望讓台灣人共同反對「台獨」、促進統一。圖為中共總書記習近平。（路透檔案照）

新華社5日公佈中共第十九屆四中全會會議公報全文，在涉台問題上，強調堅定推進祖國和平統一進程」，希望讓台灣人共同反對「台獨」、促進統一。圖為中共總書記習近平。（路透檔案照）

2019-11-05 21:01:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕10月31日，中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）審議通過了《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。新華社5日發布公報全文，在涉台議題方面，強調「堅定推進祖國和平統一進程」，希望讓台灣人共同反對「台獨」、促進統一。

公報中指出，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在」，推動兩岸就和平發展達成制度性安排，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。

在港澳政策方面，公報中說：「健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度。完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、全國人大常委會對基本法的解釋制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量。」

公報中首次提出「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」的論述，此一論述被視為是北京將加強對香港管制的先聲，特別是涉及國家安全的議題，被解讀為與香港反送中抗爭有關，甚至是北京加強對香港管制的一個訊號。

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