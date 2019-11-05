18個鐵路局12個虧損 中國高鐵經營惹關注

中國18個鐵路局有12個虧損，引發外界關注。圖為中國高鐵進站畫面。（彭博）

2019-11-05 21:29:32

〔中央社〕中國高鐵盈虧話題一直是外界關注焦點，陸媒引述數據顯示，中國國鐵集團所屬的18個鐵路局中，去年竟有12個虧損，而且預期虧損局面未來仍將持續。

「第一財經」4日報導，據中國京滬高速鐵路股份有限公司（京滬高鐵）最新披露的招股書，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）首次公布下屬公司盈利情況，其中18個鐵路局中有12個虧損。

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18個鐵路局分別是：太原、武漢、鄭州、上海、西安、南昌、濟南、呼和浩特、青藏、廣州、南寧、烏魯木齊、昆明、蘭州、北京、瀋陽、哈爾濱以及成都。

虧損最嚴重的包括瀋陽鐵路局、哈爾濱鐵路局和成都鐵路局，去年虧損都在人民幣百億元（約新台幣434億元）以上，今年上半年也都超過50億元。

據報導，上述3家子公司2018年淨利潤分別為負113.56億元、負125.87億元以及負126.75億元；2019年上半年的淨利潤分別為負66.95億元、負65.17億元以及負50.56億元。

數據顯示，2018年只有太原鐵路局、武漢鐵路局、鄭州鐵路局、上海鐵路局、西安鐵路局以及南昌鐵路局盈利。

報導稱，鐵路局的盈虧與多種因素有關，包括區域經濟發展狀況、鐵路貨運、客流量大小以及高鐵建設投入等。

例如在高鐵建設方面，不僅前期的投入耗資巨大，後期的營運和維護成本也很高。在各種因素下，可預見的是未來高鐵大面積虧損的局面仍將持續。

不過文中也指出，中國高鐵建設不能簡單的用盈虧來衡量，因為高鐵和鐵路發揮的社會效益超過盈虧本身。高鐵的快速發展不僅顯著改善民眾出行條件，並帶動沿線經濟增長和相關產業結構優化升級，推動區域、城鄉協調發展和生態文明建設，產生了巨大的溢出效應。

以西南地區的貴州為例，近年隨著貴廣、滬昆高鐵等路線的開通，貴州的鐵路旅客運輸量和旅遊業均快速成長。數據顯示，2018年貴州全省旅遊總人數9.69億人次，年增30.2%；旅遊總收入9471.03億元，年增33.1%。

據統計，中國高鐵是目前全球最大規模的高鐵網，截至今年9月，總里程突破3萬公里，其中營運時速可達300公里的路線超過1萬公里。

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