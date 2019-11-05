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在墨西哥遭伏擊 美摩門教基本教義派家族至少9死

美國摩門教基本教義派知名的「萊巴倫」（LeBaron）家族，有數名成員4日在墨西哥北部遭到疑似販毒集團槍手埋伏攻擊，他們搭乘的其中一輛車被燒毀，有1大4小陳屍車內。（路透）

美國摩門教基本教義派知名的「萊巴倫」（LeBaron）家族，有數名成員4日在墨西哥北部遭到疑似販毒集團槍手埋伏攻擊，他們搭乘的其中一輛車被燒毀，有1大4小陳屍車內。（路透）

2019-11-05 22:21:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國摩門教基本教義派知名的「萊巴倫」（LeBaron）家族，有數名成員4日在墨西哥北部遭到疑似販毒集團槍手埋伏攻擊，據家屬表示，有3名婦女和6名孩童喪生。

綜合外媒報導，朱利安·萊巴倫（Julian Lebaron）在臉書發文稱，他的家族成員3名母親和她們14個孩子分乘3輛車前往機場時，在墨西哥索諾拉州巴維斯佩（Bavispe）遭犯罪集團槍手伏擊。

家屬說，他們在路邊發現一輛燒毀的車輛，有1大4小陳屍車內，另有2名婦女和他們的10個孩子在逃跑時遭到槍擊。據報有1名女孩躲在樹林後失蹤。朱利安·萊巴倫說，「這是一場大屠殺」。

外媒指出，雖然家屬稱至少有3名婦女和6名孩童遇襲喪命，但墨西哥契瓦瓦州（Chihuahua）司法部門表示，受害者人數仍未確定。根據當地媒體報導，死亡人數可能高達12人。

據悉，受害者是來自「科隆·萊巴倫」（Colonia LeBaron）社區，是摩門教基本教義派已故領導人艾維爾·萊巴倫（Ervil LeBaron）的後代。該社區因遵守摩門教基本教義派一夫多妻制，與現在大眾熟悉的「摩門教」分裂後，遭到美國政府打壓取締而逃到墨西哥，住在墨國北部靠近美國邊界已有數十年。

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