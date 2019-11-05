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香港人反抗》斥港警「瘋狂」 印尼記者右眼失明未獲真相

9月29日印尼女記者印達在香港採訪反送中抗爭時，被警方鎮暴槍擊中右眼，當場倒地。（路透，《本土新聞》提供）

9月29日印尼女記者印達在香港採訪反送中抗爭時，被警方鎮暴槍擊中右眼，當場倒地。（路透，《本土新聞》提供）

2019-11-05 22:17:30

〔即時新聞／綜合報導〕日前遭港警橡膠彈擊中，導致右眼視網膜破裂失明的印尼女記者印達（Veby Indah），近期在病榻上接受《CNN》訪問，控訴香港並非戰區（war zone）、港警行徑瘋狂，並祈禱不要再有記者受傷。

《CNN》獨家報導 ，今年9月29日遭港警橡膠彈擊中的39歲印達已躺在病床上超過1個月，經過2次手術，右眼最終仍宣告失明，夜裡甚至會因創傷而驚醒，她的姊姊從印尼首都雅加達趕來照顧她，形影不離。

接受記者採訪時，印達一度落淚表示：「我不知道該說什麼，也不知道未來會怎樣。」並斥責港警將記者當作目標的行徑相當「瘋狂」（crazy），香港並非戰區（war zone），她希望不要再有記者因此受傷。

印達的律師維德勒（Michael Vidler）秀出一段影片，畫面中只見警察對身穿明顯黃背心的記者群發射催淚彈，令印達感到不可思議。維德勒表示：「港府拒絕承認部分員警確實已失控，這是一個非常嚴重的問題，因為這讓賦予了港警更加誇張失序的權力。」

印達早在10月初向港警提出申訴，要求告知開槍的員警姓名，以提起民事訴訟。港警至今拒絕提供員警身分，僅向《CNN》表示「案件正在調查中，不便透露」。

據悉，香港記者協會10月21日曾發出聲明，譴責警方屢次對傳媒採取非必要武力，警方否認了一切指控，僅以「記者站在『暴徒』與員警之間」當作藉口。

相關影片請見：

（00:50處為事發現場片段。）

（02:34處印達控訴港警行徑「瘋狂」，香港不是「戰區」）

遭港警射擊右眼失明的印尼女記者印達，近期在病榻上接受《CNN》訪問，控訴香港並非戰區，港警行徑瘋狂。（圖取自《CNN》官網）

遭港警射擊右眼失明的印尼女記者印達，近期在病榻上接受《CNN》訪問，控訴香港並非戰區，港警行徑瘋狂。（圖取自《CNN》官網）

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