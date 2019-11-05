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持刀刺傷示威者、咬斷耳朵 兇嫌因留醫缺席出庭聆訊

兇嫌陳真數度暴力攻擊示威者，以牙齒咬斷區議員趙家賢的左耳，又持刀刺傷一對夫婦，被控以意圖傷人等罪，今（5日）開庭，被告陳真以留醫為由，缺席聆訊。圖為兇嫌行兇後遭其他示威者制伏。（彭博）

兇嫌陳真數度暴力攻擊示威者，以牙齒咬斷區議員趙家賢的左耳，又持刀刺傷一對夫婦，被控以意圖傷人等罪，今（5日）開庭，被告陳真以留醫為由，缺席聆訊。圖為兇嫌行兇後遭其他示威者制伏。（彭博）

2019-11-05 22:55:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民3日發起「七區開花」活動，行街抗議港警濫暴，晚間示威者聚集太古城商場，築人鏈和平表達訴求，期間數度遭港警驅離。當晚，一名中年男子陳真數度暴力攻擊示威者，以牙齒咬斷區議員趙家賢的左耳，又持刀刺傷一對夫婦。該名兇嫌被控以意圖傷人等罪，今（5日）開庭，被告陳真以留醫為由缺席聆訊。

根據《立場新聞》報導，被告陳真（48歲）自稱現居於太古城的退休人士，在3日於太古城中心2期西門外，持刀傷害溫浩淪、梁碧琪，並咬斷民主黨區議員趙家賢的耳朵，使其身體受嚴重傷害。

被告陳真被控以2項「有意圖而傷人罪」及1項「有意圖而導致身體嚴重傷害罪」，該案在今日下午於香港東區裁判法院開庭，被告陳真以留醫為由，缺席聆訊，暫毋須答辯，該案押後至本週五（8日）再訊，或被告出院日。

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