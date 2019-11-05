「吃50顆雞蛋挑戰」成功獲860元 男子第42顆入嘴昏迷身亡

印度一名男子亞達夫（Subhash Yadav）昨（4）日與朋友外出用餐時，接受友人提出的「吃50顆雞蛋挑戰」，並以2000盧比（約台幣860元）為賭注；不料，亞達夫準備要吃第42顆時，卻突然昏倒！送醫後不久便宣告不治。（資料照）

2019-11-05 19:20:13

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名男子亞達夫（Subhash Yadav）昨（4）日與朋友外出用餐時，接受友人提出的「吃50顆雞蛋挑戰」，並以2000盧比（約台幣860元）為賭注；不料，亞達夫準備要吃下第42顆時，卻突然昏倒！送醫後不久便宣告不治。

綜合外媒報導，42歲的亞達夫昨（4）日和朋友在比比甘集市（Bibiganj）用餐，2人在發生爭執後，他的朋友對他發出「吃50顆雞蛋挑戰」，若他成功，將給他2000盧比（約台幣860元）。

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2人向攤販購買50顆水煮蛋後，亞達夫快速的將蛋接連吞下，但在他準備吃下第42顆蛋時，卻突然昏倒；亞達夫先被送往當地診所，隨後被轉送至聖雄甘地醫學研究所（Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences），但他始終昏迷不醒，數小時後宣告不治。

醫師指出，亞達夫的死因是「暴飲暴食」，因為他在短時間內吃下將近2公斤的42顆雞蛋，超過了胃能負荷的極限。

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