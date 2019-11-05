為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「吃50顆雞蛋挑戰」成功獲860元 男子第42顆入嘴昏迷身亡

印度一名男子亞達夫（Subhash Yadav）昨（4）日與朋友外出用餐時，接受友人提出的「吃50顆雞蛋挑戰」，並以2000盧比（約台幣860元）為賭注；不料，亞達夫準備要吃第42顆時，卻突然昏倒！送醫後不久便宣告不治。（資料照）

印度一名男子亞達夫（Subhash Yadav）昨（4）日與朋友外出用餐時，接受友人提出的「吃50顆雞蛋挑戰」，並以2000盧比（約台幣860元）為賭注；不料，亞達夫準備要吃第42顆時，卻突然昏倒！送醫後不久便宣告不治。（資料照）

2019-11-05 19:20:13

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名男子亞達夫（Subhash Yadav）昨（4）日與朋友外出用餐時，接受友人提出的「吃50顆雞蛋挑戰」，並以2000盧比（約台幣860元）為賭注；不料，亞達夫準備要吃下第42顆時，卻突然昏倒！送醫後不久便宣告不治。

綜合外媒報導，42歲的亞達夫昨（4）日和朋友在比比甘集市（Bibiganj）用餐，2人在發生爭執後，他的朋友對他發出「吃50顆雞蛋挑戰」，若他成功，將給他2000盧比（約台幣860元）。

2人向攤販購買50顆水煮蛋後，亞達夫快速的將蛋接連吞下，但在他準備吃下第42顆蛋時，卻突然昏倒；亞達夫先被送往當地診所，隨後被轉送至聖雄甘地醫學研究所（Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences），但他始終昏迷不醒，數小時後宣告不治。

醫師指出，亞達夫的死因是「暴飲暴食」，因為他在短時間內吃下將近2公斤的42顆雞蛋，超過了胃能負荷的極限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
水煮蛋破掉「長出兩隻腳」 網驚呼：原來真的有蛋黃哥！
2019-05-23 23:15

水煮蛋破掉「長出兩隻腳」 網驚呼：原來真的有蛋黃哥！
見過全蛋白的水煮蛋嗎？ 日本主婦PO網引熱議
2016-12-10 21:45

見過全蛋白的水煮蛋嗎？ 日本主婦PO網引熱議
超優企業 年年獲運動企業認證標章

超優企業 年年獲運動企業認證標章
太噁心了！ 中國大胃王狂吃雞蛋配活蟲
2015-12-31 18:27

太噁心了！ 中國大胃王狂吃雞蛋配活蟲
好慘！蛋蛋憂傷襲台 1斤蛋比1杯手搖杯俗
2019-07-16 13:19

好慘！蛋蛋憂傷襲台 1斤蛋比1杯手搖杯俗
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓
台南好蛋！ 蛋創意美食吸睛
2019-10-21 18:41

台南好蛋！ 蛋創意美食吸睛

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播