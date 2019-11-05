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正面看待中國的加拿大人僅不到3成 半數以上擔心網路攻擊
2019-11-05 07:33:54
〔即時新聞／綜合報導〕加拿大警方去年12月依據美國逮捕令拘留華為財務長孟晚舟之後，中加兩國關係趨於緊張，英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）進行民調發現，對中國抱持正面態度的加拿大人僅有29%，超過半數以上的加拿大人擔心遭受中國的網路攻擊。
根據《路透》報導，由於孟晚舟被捕，中加關係趨於緊張，在孟晚舟被捕後，中國針對加拿大肉類及菜籽油進行制裁，還拘捕兩名加拿大人，指控他們進行間諜活動。英屬哥倫比亞大學這份民調認為，中加交惡是確有其事，對中國抱持正面看法的加國人民占29%，比2年前的36%來得低，但相較於今年2月的22%有所提高。
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另外，有半數加國人民不希望華為在提供5G設備方面扮演重要角色，同時擔心遭受中國的網路攻擊。民調指出，加國人民越來越擔心中國在加拿大的國內影響，特別是針對網路攻擊和間諜活動的隱憂。
此次民調在今年9月26日至10月3日針對1503名加拿大成年公民進行調查，同時也是英屬哥倫比亞大學在過去兩年內第四度調查加國人民「對中態度」，整體誤差率為3％。