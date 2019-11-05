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走極簡風 臉書新LOGO曝光！

臉書三款新的LOGO樣式。（法新社）

臉書三款新的LOGO樣式。（法新社）

2019-11-05 07:03:56

〔即時新聞／綜合報導〕知名社群網站臉書（Facebook）換新裝！未來將以全大寫字母「FACEBOOK」呈現，且一次推出藍、綠、紫紅橘的顏色，分別對應旗下子公司Whatsapp和Instagram。

臉書官方在當地時間週一公布新logo，走極簡風，除了「FACEBOOK」字母及在顏色上做變化外，沒有任何其它點綴、裝飾的部分。

皮尤研究中心民調顯示，僅29％的美國人知道Whatsapp和Instagram隸屬於臉書，遂透過logo統整旗下品牌，臉書自己也說，「人們應該知道自己用的產品是哪間公司所生產」。在6月開始，臉書就已經在其它app上附上facebook的字樣，新的logo預計幾週內上路。

另據《CNN》 報導，美國共有47個州正在調查臉書是否涉及「反競爭行為」，普遍被認為目前有包括使用者個資危害、降低消費者可選擇的服務品質，以及增加廣告價碼等。

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