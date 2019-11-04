年幼柴犬遭撞「卡保險桿內」 女駕駛開了45分鐘才驚覺

一名女駕駛開在路上時撞上一隻名叫可可（Coco）的柴犬，而這隻柴犬被撞上後，卡進了汽車的保險桿內，不過這名女駕駛卻渾然不知。直到開了45分鐘的路程後，她下車檢查才驚覺自己不慎撞上了這隻倒楣的柴犬。（美聯社）

2019-11-04 21:38:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名女駕駛開在路上時撞上一隻名叫可可（Coco）的柴犬，而這隻柴犬被撞上後，卡進了汽車的保險桿內，不過這名女駕駛卻渾然不知。直到開了45分鐘的路程後，她下車檢查才驚覺自己不慎撞上了這隻倒楣的柴犬。

綜合外媒報導，日前在美國紐約鹿特丹（Rotterdam）發生驚人的交通事件，警官柯林斯（Jeffrey Collins）說到，一名女駕駛行駛在北曼寧大道（North Manning Boulevard）上時，撞上一隻名叫可可的年幼柴犬。

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柯林斯說，當下這名駕駛以為只是顆球，因此持續開了45分鐘後才下車檢查，看到卡在保險桿內的可可後，她才嚇得馬上報警。而柯林斯對於可可被撞上後還被卡在保險桿內，則表示相當驚訝：竟能在這種狀況活下來。

事後獸醫拉弗雷尼爾（Noella LaFreniere）也表示，16磅（約7公斤）的可可最嚴重的部分是腿部骨折，除此之外牠的狀況還可以。她也驚訝地認為，可可的體型剛好卡進保險桿內但卻能夠存活下來，簡直是個奇蹟。

可可的主人戴維斯（Kathleen Davis）事後則自責地表示「除非我讓牠透過手術被治好，否則這一切都無法挽回」。她回憶，當時她讓可可出門上廁所，卻不慎讓牠從圍欄逃脫而發生憾事。這次手術花費高達4,000元（約新台幣12多萬元），讓戴維斯哭著表示「家人說錢拿不出來」，不過據悉，目前已有匿名人士願意捐款贊助。

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