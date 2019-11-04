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香港人反抗》社工總會轟警濫捕濫暴 連請願都未受尊重

香港社總今日至港府、警察總部請願，聲援被捕社工和急救員外、批評警方濫捕濫暴。圖為在示威現場的社工（白衣女子）。（示意圖，路透）

香港社總今日至港府、警察總部請願，聲援被捕社工和急救員外、批評警方濫捕濫暴。圖為在示威現場的社工（白衣女子）。（示意圖，路透）

2019-11-04 20:19:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港社會工作者總工會（社總）今（4）日至港府、警察總部請願，除聲援在示威衝突中被捕的社工和急救員外，也批評警方濫捕濫暴、執法失當，其後至港府總部，要求勞工福利局長羅致光收下請願信，但並未獲羅致光回應。

《立場新聞》報導 ，香港社總今（5）日至警察總部及港府總部請願，除聲援在示威衝突中被捕的社工、急救員外，上週六被捕並遭控「暴動罪」的社工陳虹秀今日獲釋後，也痛批警方濫捕濫暴，對市民造成威脅。

陳虹秀表示，她當日被捕時，起初被指控「涉嫌參與非法集結」，但當警方被質疑只有她和另1人，如何「非法集結」，警方改稱她涉嫌「於公共場所行為不檢」，「莫須有」的程度令人懷疑。

陳虹秀又說，她被捕後與員警交談，發現竟有員警不知道武力執法可能對市民造成嚴重傷害，甚至認為「以暴制暴」沒有問題，這樣的執法將對市民安危造成威脅。她透露，她被胡椒噴霧射中後，警方也並未安排協助清洗。

陳虹秀強調，社工義務在衝突前線參與人道支援，為捍衛生命及人權，不惜冒著執照被「釘牌」（吊銷）的風險，請警方停止再問社工有沒有收錢，這是一種侮辱。

據悉，事後社總前往港府總部，要求香港勞工及福利局局長、前民主黨黨員羅致光出面收下請願信，但聯絡一小時後未獲得本人回應，僅派出無法出示名片或工作證的人員代表接信，社總決定不交出並譴責羅光致「枉為社工老師」。

社總要求前民主黨黨員、香港勞工及福利局局長羅致光（右）出面接受請願信，並未獲得本人回應。（彭博）

社總要求前民主黨黨員、香港勞工及福利局局長羅致光（右）出面接受請願信，並未獲得本人回應。（彭博）

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