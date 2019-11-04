神貓！嬰孩傻傻往樓梯口爬 牠飛身救了小主人一命

2019-11-04 20:22:43

〔即時新聞／綜合報導〕臉書近期瘋傳1段影片，1戶人家飼養的寵物貓與小主人在客廳獨處，不料小主人竟朝著通往樓下的樓梯間爬去，貓咪此時飛身上前撲住小主人，阻止小主人摔下，避免一場悲劇發生，網友直呼這隻貓是「英雄」。

哥倫比亞臉書社團「波哥大貓咪收養基金會（GABA）」近期有網友上傳1段家庭監視器畫面，鏡頭前方身穿紅色包屁衣的嬰孩在客廳與寵物貓互動，旁邊沒有父母陪伴，嬰孩下一秒開始在客廳爬來爬去，寵物貓在沙發上看著他的一舉一動，嬰孩爬到空地後回頭看了貓一眼，接著開始朝著通往樓下的樓梯間爬去。

影片顯示，寵物貓發現小主人的方向不對，立刻從沙發跳下，撲到小主人身上並擋在樓梯口，將小主人推回原位，小主人以為貓在和自己玩，就開始坐在地上繼續和牠互動，寵物貓也再度撲到小主人身上和他玩耍。

影片被轉貼到台灣臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，大量網友留言指出「哇這樓梯小朋友掉下去就糟了，超讚的」、「差點小鏟屎的就夭折了」、「這母親是怎麼了，有嬰兒床不放是腦子有洞嗎」、「看看還有沒有人再說貓咪帶陰，養貓不好啊」、「這貓貓也太懂事」。

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