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80歲「老車迷」駕老爺車誤闖高速公路 遭「撞飛」當場亡
2019-11-04 21:09:58
〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名80歲的「老車迷」凱里（Ron Carey），昨（3）日與妻子在英國駕駛老爺車參加「拉力賽」途中，疑因誤闖高速公路，被一輛貨車撞上，凱里遭到「撞飛」、當場死亡！
綜合外媒報導，昨（3）日上午，凱里駕駛「1903年產諾克斯豪豬老爺車」，與妻子比利（Billi）參加從倫敦（London）到布萊頓（Brighton）的「老爺車拉力賽」，2人卻在倫敦M23高速公路上被一輛貨車撞上，凱里當場飛出車外，隨後傷重不治，而妻子比利則身受重傷、被緊急送醫。
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因為發生意外的位置完全偏離「拉力賽」賽道，警方初步研判，凱里應是「走錯路」，才會誤闖高速公路；據目擊者格雷戈里（Jocelyn Gregory）表示，當時看到凱里「像布娃娃一樣飛向空中」，他也補充，該路口沒有「清楚的標誌」，如果對該地區不熟悉的人，真的很容易走錯路。
據報導，凱里生前為石油油井鑽頭供應商、是位富翁，「1903年產諾克斯豪豬老爺車」只是他總價值500萬美元（約1億5000萬）眾多老爺車收藏的其中一台，其他則存放在故鄉加拿大卡加利（Calgary）的一家老爺車博物館中。