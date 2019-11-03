已有73童喪命！ 美警告：別讓幼兒睡在傾斜嬰兒床上

美國聯邦機構消費品安全委員會（CPSC）警告，父母或看護千萬別讓幼兒睡在傾斜的嬰兒床上。圖為目前已被召回的其中一款嬰兒床。（圖擷自CPSC網站）

2019-11-03 15:26:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦機構消費品安全委員會（CPSC）警告，父母或看護千萬別讓幼兒睡在傾斜的嬰兒床上，因為從2005年1月至2019年6月以來，已有73例嬰兒死亡與這類寢具有關。

據《ABC》報導，CPSC聘請第三方機構、阿肯色大學醫學院生物力學專家曼寧（Erin Mannen）的團隊進行測試，發現這些嬰兒床對幼兒睡眠並不安全，只有傾斜角度低於10度以下父母才能較為安全地使用。

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專家還發現，柔軟的床面也可能會對嬰兒構成危險，因此CPSC建議，父母最好不要在嬰兒床放置枕頭或毯子，應該讓嬰兒背靠床鋪直接入睡即可，也千萬不要使用汽車安全座椅讓幼童入睡。

除了73死案例之外，這十多年來CPSC還收集了1100餘起嬰兒睡眠事件，雖然目前該警訊並未提及任何具體公司，但是CPSC強烈建議不要使用任何類似產品。

在CPSC發出警告之前，美國市面上已有數款傾斜嬰兒床被召回，例如費雪牌（Fisher-Price）的Rock'n Play Sleeper於4月份就被全面回收，該產品據稱和32名嬰幼兒死亡有關。

費雪牌當時表示，公司始終將兒童的安全放在首位，但由於一些客戶的使用方式違反了安全警告和產品說明，因此公司決定與CPSC合作展開自願召回。

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