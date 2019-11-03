英翻糖比賽出現「反送中蛋糕」 中國選手怒提檢舉

英國「國際蛋糕節」翻糖蛋糕比賽中，有參賽者用反送中為主題製作作品參賽，被中國選手檢舉。（翻攝自翻糖師陳瑤微博）

2019-11-03 12:42:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國「國際蛋糕節」（Cake International）是國際級的蛋糕製作比賽，總是吸引許多優秀蛋糕師來此大顯身手；一名支持反送中行動的參賽者以挺港主題蛋糕參賽，卻引來中國選手陳瑤不滿，除向大會檢舉外，更在微博上連發13篇貼文高唱愛國並譴責「暴力」。這個挺港蛋糕現已被大會撤除。

綜合媒體報導，這個三層蛋糕上融入了連儂牆、「V怪客」面具、雨傘等元素，上層則有做反送中示威者打扮的翻糖人偶，連儂牆上的便條貼更寫著「缺一不可」、「back my eye（黑警還眼）」文字，主題相當鮮明。陳瑤見狀，立刻向大會反應不滿，更直播檢舉過程，並在微博上回報過程，指自己向主辦方強調身為中國人的她無法接受這個作品，接著回報該作品被判定違規。

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陳瑤進一步強調，從技術水準來，該作品本意不像來參賽，反而更像政治工具，她更批，不能忍受利用國際賽事「為恐怖暴力洗地」。該作品現已被大會方判違規，陳瑤表示，違規原因未必和檢舉有關，但「這是個好消息」。她也指出，雖然自己可能因此被取消參賽資格，但在「祖國利益面前」決不能妥協。

該蛋糕比賽被譽為蛋糕界「奧斯卡」，熱愛翻糖藝術的台灣歌手蔡依林曾在2016年參加該賽事，並奪得亞軍。

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