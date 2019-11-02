德國城市頒布「納粹危機令」 目標打擊極右派勢力崛起

歐洲最大的反伊斯蘭運動之一，2014年「PEGIDA」運動即發源自德勒斯登。（路透）

2019-11-02 22:07:02

〔即時新聞／綜合報導〕德國東部城市德勒斯登（Dresden）議會已通過並頒布「納粹危機令」，宣布將對極右派保守勢力崛起的嚴重問題，採取應對措施，但反對派則認為這個法案「太超過了」。

據《BBC》報導 ，德國文化古都德勒斯登（Dresden）是德國東部薩克森州（Saxony）首府，被視為極右派勢力的堡壘，曾爆發「愛國歐洲人反對西方伊斯蘭化」運動（PEGIDA）。

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然而德勒斯登議會於週三（30）晚間以39比29票通過了「納粹危機」（Nazi emergency）法案，宣布進入緊急狀況，必須採取措施對抗極右派勢力的崛起。

什麼是「納粹危機」？

提出這項法案的左翼政治諷刺政黨「黨」（Die Partei，直譯為「那個黨」）議員阿申巴赫（Max Aschenbach）表示，他認為必須採取行動，因為政治人物總是不與極右派「劃清界線」。

阿申巴赫說：「我只是試圖去改變這一點，而且我非常想知道我旁邊坐的議員是『什麼樣的人』。」

法案中提到，右派極端份子的思想和行動逐漸變得頻繁、常見，政府必須協助那些受極右派暴力對待的少數和弱勢，強化民主體制。

阿申巴赫強調，透過這個法案，市議會展現出孕育「能夠保護弱勢並果斷和納粹主義說不的自由民主的社會」的決心。

據悉，反對這項法案的「基督教民主黨」（CDU）表示，這個法案只是純粹的「政治象徵」，且用詞極為不當。而自由民主黨（FDP）則幾乎全員支持這項法案。

對此，阿申巴赫表示，雖然德勒斯登市政府不一定要依照這項法案施政，但理論上現存制度必須調整優先順序，且未來決策必須遵照這項法案的內涵。

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