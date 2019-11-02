「永久撤銷林鄭月娥全家英國籍」連署破10萬 英政府須回應

有網友在請願網站「Change.org」發起連署，要求英國政府撤銷香港特首林鄭月娥一家人的英國國籍，該連署書已突破10萬人次，根據英國法律，英國政府必須對訴求做出回應，並於國會進行討論。（圖擷取自Change.org）

2019-11-02 22:59:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港人抗爭運動已進行五個月，有網友在請願網站「Change.org」發起連署，要求英國政府撤銷香港特首林鄭月娥一家人的英國國籍，該連署數已突破10萬人，根據英國法律，英國政府必須對訴求做出回應，並於國會進行討論。

綜合媒體報導，一位名為「Deeran Kumar」的香港網友四週前在Change.org上發起連署，他於連署書上表示，「在香港政府引用《緊急法》通過《禁蒙面法》，而法律卻不及於香港警察，可見政府機關在法律之前並不平等，這顯示香港已非法治社會，並進入緊急狀態，因此，我要求英國內政部撤銷林鄭月娥一家的英國公民身分」；對此，Deeran Kumar還特別指出林鄭的丈夫及兩個兒子的名字，並稱其兩個兒子皆於英國定居、讀書。

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在連署書的最後，「Deeran Kumar」強調，「我誠摯相信，英國對遏制香港的暴力行為須負道德責任，有鑑於林鄭月娥拒負香港特首責任並施行嚴刑峻法，英國內政部應該永久撤銷林鄭月娥一家的公民身分」。截至今（2）日為止，「撤銷林鄭月娥全家英國國籍」的請願活動已有超過12萬人簽名連署。

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「英國內政部應撤銷林鄭全家國籍」網站傳送門

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