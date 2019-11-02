香港人反抗》匿名受《彭博》訪問 開槍港警稱：不做會出事

香港一名曾對示威者開真槍的員警杰克（Jacky）近日接受《彭博》訪問，稱他認為「不開槍我一定會出事」。圖為港警開槍示意圖。（路透）

2019-11-02 22:59:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續近5個月，港警多次擊發實彈，更曾近距離擊中示威者胸口，一名曾對示威者開槍的員警杰克（Jack，化名）近日接受《彭博》訪問，稱自己別無他法，認為「不開槍我一定會出事」，目前個資遭起底的他，正在休假接受警方調查。

據《彭博》報導，一位化名杰克（Jacky）的港警接受採訪，稱自己曾在與示威者前線衝突時，因用盡非致命武器卻仍無法驅散群眾，他開始感到害怕，最後擊發了實彈。

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杰克稱那是他第一次有這種感覺，他認為如果不開槍，他和隊友會「出事」，稱那是「他必須做的事情」。然而，他雖然開了槍，危險卻也沒有停止。

香港示威群眾嚴厲指責警方暴力執法，訴求之一即是進行獨立調查，追究暴警責任。而杰克的個資也在短短2日內遭公開，他稱自己和妻女都受到網路威脅，甚至有人開出50萬港幣（台幣約193萬元）的價碼要他的命。

杰克稱自己馬上就搬出了警察宿舍，住在無人知曉的安全地點躲避風頭，長達3週未踏出家門一步。他也聲稱讓女兒離校後1日，其書桌就被漆成黑色，至今沒有恢復上課。

杰克表示，「我並不後悔救了自己的同事，但我很後悔影響到女兒的生活」。他聲稱自己個資外洩後受到的威脅，比與示威者對抗所經歷的汽油彈、磚塊和酸性液體更加難受，並稱「不知道香港社會怎麼變成這樣的」。

報導指出，杰克目前正在休假期間，警方亦正調查其開槍一案，但他是匿名受訪，也不願意公開案發細節，包括是在什麼時間、什麼場合擊發出實彈等。

香港示威者一直以來的「五大訴求」中，即包含成立獨立調查委員會，調查警察濫權、暴力的爭議，並究責到底。對此，杰克則表示，他並不反對獨立調查，但希望可以不要針對警隊。

據悉，雖然目前並沒有因實彈而死亡的案例傳出，然而卻造成許多示威者輕重傷，對此港警目前已表示，凡受到直接攻擊的員警，都可以合理擊發實彈。

至於「被肉搜」一事，日前即傳出香港前特首梁振英創辦網站，懸賞示威者個資進行「反肉搜」，甚至包括台灣基進黨黨主席陳奕齊的個資都曾被公開。

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